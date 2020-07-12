Это снято не в Казахстане - МВД о видео, распыляющем красное вещество

Несмотря на то, что Министерством внутренних дел официально была опровергнута эта информация, отдельные лица продолжают предпринимать попытки ввести граждан в заблуждение.

В соцсетях и мессенджерах распространяется фейковое видео, которое сняли якобы в Казахстане. На нем самолет распыляет некое вещество красного цвета. Все это выдается за "распылении на территории Казахстана вируса и биохимического оружия", сообщает zakon.kz.

Несмотря на то, что Министерством внутренних дел официально была опровергнута эта информация, отдельные лица продолжают предпринимать попытки ввести граждан в заблуждение. С этой целью они умышленно публикуют отрывки из видеороликов, снятых за рубежом.

Следственным департаментом МВД по факту распространения заведомо ложной информации начато досудебное расследование по статье 274 Уголовного кодекса РК. Министерством внутренних дел исследована полная версия видеозаписи, которая показала, что самолет в видеоролике – это "Tanker Air Carrier 914", задействованный в тушении пожаров в США.

Видео, предположительно, скопировано из аккаунта в Фейсбуке частной американской авиакомпании "Goal Aircraft".

Как рассказали специалисты Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД, практика тушения пожаров подкрашенной водой применяется в США и Австралии. Краска помогает экипажу видеть результат предыдущего сбрасывания и лучше прицеливаться при повторном заходе. Также в составе этой воды есть специальное удобрение, которое впитывается в древесину и задерживает распространение огня.

Экипажам противопожарных самолетов приходится летать на предельно малых высотах – 60-100 метров над макушками деревьев. Зачастую воду сбрасывают не на сам пожар, а орошают участки, находящиеся на пути наступающей линии огня. Кадры тушения пожаров, выдаваемые злоумышленниками как сделанные в Казахстане, сняты во время тушения пожаров в июне текущего года в одном из штатов США.

Об этом свидетельствуют опознавательные знаки на самолетах, номерные знаки на автомашинах службы пожаротушения (Fire AZ-TNF – Tonto National Forest – Национальный заповедник Тонто) и английская речь пожарных, которые можно увидеть в полной версии видеозаписи.

Ранее министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал об ответственности за распространение фэйков через социальные сети и мессенджеры.

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