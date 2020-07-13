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Военный медик Нацгвардии скончался от пневмонии

Его зовут Маратхан Ардан.

Фото : Pixabay13 июля 2020, 17:29

В Акмолинской области от пневмонии скончался майор медицинской службы Национальной гвардии Казахстана Маратхан Ардан, передает zakon.kz.

Sputnik Казахстан пишет, что военнослужащий проходил службу в Кокшетау и умер от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом.

Выражаем глубокие соболезнования по безвременной кончине майора медицинской службы Национальной гвардии Казахстана Ардана Маратхана Көкенұлы, - сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

В Казахстане от коронавируса умерли 375 человек. Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем общенационального траура по умершим от вируса. Сегодня в 12:00 по всей стране прошла минута молчания. Президент принял участие в церемонии и почтил память жертв пандемии коронавируса.


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