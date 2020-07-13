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Почти 10 млн детей могут уже в этом году навсегда распрощаться со школой

Данные ЮНЕСКО свидетельствуют, что на пике количество учащихся, прекративших посещать учебные заведения из-за карантинных мер, достигало 1,6 миллиарда, это 90% от всех учащихся.

Фото : adhwaa.net13 июля 2020, 22:20

Первый раз в истории человечества в 2020 году образовательный процесс в школах и университетах по всему миру был нарушен - из-за пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz.

Об этом заявили в международной организации Save the Children, занимающейся защитой прав детей, передает ТАСС.

По подсчетам организации, почти десять миллионов детей могут уже в этом году навсегда распрощаться со школой. В основном это касается стран с неблагополучной экономикой.

Данные ЮНЕСКО свидетельствуют, что на пике количество учащихся, прекративших посещать учебные заведения из-за карантинных мер, достигало 1,6 миллиарда, это 90% от всех учащихся. Экономические последствия эпидемии грозят довести до нищеты еще от 90 до 117 млн детей, что также скажется на посещаемости учебных заведений.

Save the Children призвала страны-доноры и другие структуры помочь таким странам деньгами на организацию дистанционного обучения, а также ввести мораторий на выплату долгов для стран с низким уровнем доходов, чтобы они смогли перенаправить до $14 млрд на образовательные программы.


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