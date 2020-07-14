Первое роботакси без водителя появилось в Китае
Если испытания всех удовлетворят, такси приступит к работе в следующем месяце.
Фото : aoinform14 июля 2020, 08:20
Китайский стартап WeRide первым в стране запускает сервис роботизированных такси без водителя, сообщает zakon.kz со ссылкой на Белта.
Как пишет Reuters, программа стартовала в одном из регионов в Гуанчжоу.
Тестирование длится уже неделю и, как отмечают в компании, все идет по плану. Если испытания удовлетворят представителей стартапа, властей, полицию, пассажиров, такси приступит к работе в следующем месяце.
Роботизированные такси будут работать пока только в одном районе. За движением авто без водителя будут следить и управлять им операторы.
Нам важно отработать различные дорожные ситуации, лучше понять все районы города, а также поведение и реакцию роботакси. Как только все будет полностью автоматизировано, мы откажемся от операторов и предоставим полный контроль над дорогой роботу, - заявили в WeRide.
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