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Акиматы будут проверять на предмет негативного отношения населения

Другие два индикатора будут показывать работу по мониторингу наличия лекарственных средств и работу единого дистрибьютора на заявки медицинских организаций, сказал министр.

Фото : Facebook Alexey Tsoy14 июля 2020, 09:22

В Казахстане будут показывать работу акиматов, к которым негативно относится население, передает zakon.kz.

Для стабилизации ситуации с коронавирусом власти будут проводить мониторинг по 17 индикаторам эффективности мероприятий по регионам.

Дополнительно принято решение по включению еще четырех индикаторов, два из которых будут показывать работу акиматов с негативным отношением населения и снятия социальной напряжения посредством работы со СМИ, а также своевременностью отработки жалоб населения.

Другие два индикатора будут показывать работу по мониторингу наличия лекарственных средств и работу единого дистрибьютора на заявки медицинских организаций, - сказал на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой.


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