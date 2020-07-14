В Алматы врачи спасли женщину, у которой легкие были поражены на 96%

Пациентку уже выписали из больницы.

Алматинские врачи вылечили 56-летнюю женщину, у которой легкие были поражены на 96%, передает zakon.kz.

В Управлении здравоохранения Алматы рассказали, что в Центральную городскую клиническую больницу города поступила 56-летняя женщина с тяжелым течением коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией. КТ легких показала двустороннее полисегментарное поражение. Площадь поражения легких составила 96%. Ко всему этому состояние было осложнено артериальной гипертонией второй степени.

Пациентка сразу же была переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии. Там она провела 10 дней. После улучшения состояния женщину перевели в профильное отделение.

На сегодня пациентка чувствует себя хорошо, после проведения контрольных обследований выписана с рекомендациями под наблюдение участкового врача, - рассказала и.о. главного врача Гульнар Кулкаева.

Женщину в итоге выписали.

Я просто очень благодарна врачам, медсестрам и санитаркам. За все, что они для меня сделали, за то, что буквально спасли мне жизнь. Спасибо огромное, что подарили мне вторую жизнь, - сказала пациентка.

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