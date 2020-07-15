Курс доллара немного понизился

Доллар подешевел на 0,27 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 412,28 тенге (-0,27), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 411,7-413,2 тенге, евро - 469,5-471,5 тенге, рос. рубль - 5,77-5,82 тенге.

Тем временем цены на нефть по итогам торгов во вторник на мировых биржах незначительно повысились.

Так, средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в сентябре на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $42,9 за баррель (+0,18).

Средневзвешенная стоимость августовских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $40,29 за баррель (+0,19).

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