Малыш выпавший из окна в Хромтау, скончался в больнице

В больницу ребенка доставил прохожий.

Малыш, выпавший из окна на бетонный козырек подъезда, скончался в Актюбинской области, сообщает zakon.kz.

Отец был на работе, мама ребенка вышла в магазин за продуктами. За малышом присматривал 9-летний сын.

Молодой парень проходил мимо, когда услышал резкий хлопок и крик ребенка со стороны подъезда. Подбежав туда, он поднялся на козырек подъезда и увидел, что на нем лежит малолетний ребенок. Прохожий аккуратно спустил ребенка с козырька и отвез в районную больницу.

Выпавший из окна 4 этажа малыш со множественными травмами и переломами не смог выжить.

Полицейские области просят родителей и всех взрослых лиц, держать на контроле безопасность детей. Все игрушки и места их нахождения должны быть безопасными. Это касается не только окон, но также и детских площадок, купания в реках и водоемах, катание на велосипедах, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!