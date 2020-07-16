Семья Джорджа Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса

Семья утверждает, что должностные лица и власти города нарушили конституционные права Флойда.

Семья Джорджа Флойда, который погиб при задержании сотрудниками полиции, подала в суд на власти Миннеаполиса, сообщает zakon.kz.

Как передает CNN, в качестве ответчиков в иске фигурируют четверо полицейских, участвовавших в задержании мужчины.

По словам адвоката семьи Бена Крампа, обращение в суд призвано создать прецедент, "который с финансовой точки зрения не позволит полицейским в будущем неправомерно убивать граждан-маргиналов, особенно чернокожих".

Юрист подчеркнул, что иск против властей города призван создать прецедент, "который с финансовой точки зрения не позволит полицейским в будущем неправомерно убивать граждан-маргиналов".

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд скончался после жестокого задержания полицейскими в США. Его смерть вызвала сильный резонанс в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста по всей стране, а также далеко за ее пределами. Нередко они перерастали в волну погромов и мародерства.

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