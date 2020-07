Досрочный чемпион Англии снова проиграл. Реакция тренера бесценна

"Ливерпуль" уже в статусе новоиспеченного чемпиона Англии сезона-2019/20 продолжает терпеть поражения. Похоже, даже сам главный тренер команды Юрген Клопп в шоке от такого положения дел, передает zakon.kz.

В матче 36 тура АПЛ "Ливерпуль" уступил на выезде лондонскому "Арсеналу" со счетом 1:2. Оба гола "Ливерпуль" пропустил после чудовищных ошибок, допущенных игроками основного состава - защитником Вирджилем ван Дейком и вратарем Алиссоном Беккером. От такого положения дел главный тренер команды впал в шоковое состояние.

Klopp at full time at the Emirates still has me in tears. Tf just happened? ???? pic.twitter.com/6CDJrCAoRZ