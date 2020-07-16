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Досрочный чемпион Англии снова проиграл. Реакция тренера бесценна

Он стал героем мемов.

Фото : Телеканал Футбол16 июля 2020, 15:25

"Ливерпуль" уже в статусе новоиспеченного чемпиона Англии сезона-2019/20 продолжает терпеть поражения. Похоже, даже сам главный тренер команды Юрген Клопп в шоке от такого положения дел, передает zakon.kz.

В матче 36 тура АПЛ "Ливерпуль" уступил на выезде лондонскому "Арсеналу" со счетом 1:2. Оба гола "Ливерпуль" пропустил после чудовищных ошибок, допущенных игроками основного состава - защитником Вирджилем ван Дейком и вратарем Алиссоном Беккером. От такого положения дел главный тренер команды впал в шоковое состояние.

Он довольно долго сидел на тренерской скамеечке неподвижно, раскрыв рот. И мгновенно стал героем мемов.

Например, вот таких

И таких


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