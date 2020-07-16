Досрочный чемпион Англии снова проиграл. Реакция тренера бесценна
Он стал героем мемов.
"Ливерпуль" уже в статусе новоиспеченного чемпиона Англии сезона-2019/20 продолжает терпеть поражения. Похоже, даже сам главный тренер команды Юрген Клопп в шоке от такого положения дел, передает zakon.kz.
В матче 36 тура АПЛ "Ливерпуль" уступил на выезде лондонскому "Арсеналу" со счетом 1:2. Оба гола "Ливерпуль" пропустил после чудовищных ошибок, допущенных игроками основного состава - защитником Вирджилем ван Дейком и вратарем Алиссоном Беккером. От такого положения дел главный тренер команды впал в шоковое состояние.
Klopp at full time at the Emirates still has me in tears. Tf just happened? ???? pic.twitter.com/6CDJrCAoRZ— Emirates Guru (@daspecialagent) July 16, 2020
Он довольно долго сидел на тренерской скамеечке неподвижно, раскрыв рот. И мгновенно стал героем мемов.
July 16, 2020
Например, вот таких
Literally Klopp reaction all through the match????????#ARSLIV pic.twitter.com/BvpuM2PKzz— The realist✌ (@abdoullaahi19) July 15, 2020
И таких
Anyone gif’ed that Klopp reaction yet? #ARSLIV #COYG pic.twitter.com/wQyrimg3FV— Lexi Rose (@misslexirose) July 15, 2020
Klopp's reaction to the goal. pic.twitter.com/klOVLIiXwk— jjg (@jjgafc) July 16, 2020
Добавим, что "Ливерпуль" досрочно оформил титул в АПЛ, став недосягаемым для команд-соперниц. В крайний раз этот клуб достигал чемпионского звания 30 лет назад.
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