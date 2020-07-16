"Казцинк" вручил героям, спасшим других людей, по миллиону тенге

Все номинанты – настоящие герои нашего времени!

По результатам народного голосования на сайте премии "Iзгi жүрек" ("Доброе сердце") награду в один миллион тенге получили несколько человек, которые проявили риск и самоотверженность при спасении чужих жизней, сообщает zakon.kz.

Напомним, народная премия вручается восточноказахстанцам, рискнувшим своей жизнью ради спасения других. Определение лауреатов "Iзгi жүрек" проводится в преддверии Дня металлурга. В этом году выбор встал между пятнадцатью самоотверженными поступками. По итогам народного голосования на сайте izgi-jurek.kz определились победители:

1. Ахат Айдаров и Алишер Табылдиев. Двое мужчин в Усть-Каменогорске, не раздумывая, бросились за упавшим в Ульбу годовалым ребенком и чудом спасли малыша. Мать на секунду отвлеклась, когда малыш упал в воду. Женщина закричала, и находившиеся рядом Ахат и Алишер поспешили на подмогу. Миллион тенге они разделили на двоих. Ахат уже решил, как распорядится полученной премией – мужчина планирует пожертвовать всю сумму нуждающимся людям.

2. Раджан Айдарбаев. Полуторагодовалый малыш в Катон-Карагае, игравший с мамой на детской площадке, непонятным образом очутился в бетонной выгребной яме уличного туалета. Это увидел Раджан, который проходил мимо. Без раздумий, не смотря на угрозу собственной жизни, мужчина прыгнул за ребёнком и вытащил его на поверхность.

3. Айбек Абдрахманов. Спас из горящего дома семью из семи человек в Усть-Каменогорске. Около часа ночи Айбек проезжал на такси мимо дома своих знакомых. Увидев пожар, он бросился их спасать: начал стучать в двери и окна, чтобы разбудить спящих хозяев, а затем помог выбраться всем членам семьи.

В рамках премии героев обычно чествовали на главном торжестве металлургов, но в этом году из-за пандемии коронавируса формат пришлось изменить. Лауреатам с соблюдением всех санитарных требований вручили денежные премии и статуэтки 14 июля.

"Казцинк", как один их крупнейших благотворителей страны и социально ответственная компания, уже третий год подряд чествует тех, кто не побоялся рискнуть жизнью ради других людей, - комментирует исполнительный директор по административным вопросам "Казцинка" Андрей Лазарев. – Все номинанты – настоящие герои нашего времени! Каждый из них обладает замечательными качествами: сочетает в себе храбрость, порядочность и неравнодушие к людям. Эта светлая премия побуждает каждого из нас быть добрее и заботливее к ближнему. Думаю, эти качества важны во все времена и особенно в той ситуации, которую сегодня переживает весь мир. Наши лауреаты – это отличный пример настоящего Человека с большой буквы!

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!