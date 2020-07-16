Предпринимателей штрафуют за нарушение санитарных норм в Алматы
Казахстанцев продолжают приучать к соблюдению санитарных норм.
Фото : pixabay.com16 июля 2020, 18:26
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин озвучил данные о количестве штрафных санкций, вынесенных в отношении бизнесменов за нарушение санитарных норм во время карантина, передает zakon.kz.
По словам Бекшина, не все бизнесмены соблюдают меры безопасности для предупреждения распространения COVID-19.
Только в июле выявлены нарушения на 555 объектах. Более 300 штрафных санкций наложено по различным нарушениям. В 267 случаях штрафные санкции наложены на физических лиц за нарушение масочного режима, - сообщил Бекшин.
По словам главного санврача, штрафу предшествует предупреждение, в том числе по телевидению и радио 5 раз в день.
Ранее мы сообщали детали о том, кого будут штрафовать за отсутствие маски.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5032252-5a339ec1983e74dd6fa1a4ea61d2e78f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...