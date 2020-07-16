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Предпринимателей штрафуют за нарушение санитарных норм в Алматы

Казахстанцев продолжают приучать к соблюдению санитарных норм.

Фото : pixabay.com16 июля 2020, 18:26

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин озвучил данные о количестве штрафных санкций, вынесенных в отношении бизнесменов за нарушение санитарных норм во время карантина, передает zakon.kz.

По словам Бекшина, не все бизнесмены соблюдают меры безопасности для предупреждения распространения COVID-19.

Только в июле выявлены нарушения на 555 объектах. Более 300 штрафных санкций наложено по различным нарушениям. В 267 случаях штрафные санкции наложены на физических лиц за нарушение масочного режима, - сообщил Бекшин.

По словам главного санврача, штрафу предшествует предупреждение, в том числе по телевидению и радио 5 раз в день.

Ранее мы сообщали детали о том, кого будут штрафовать за отсутствие маски.


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