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Алматинцев попросили не парковать авто в месте испытаний теплосетей

Названы конкретные адреса.

Фото : Zakon.kz17 июля 2020, 11:17

Жителям Алматы рекомендовано воздержаться от парковки авто в местах проведения испытания теплосетей, передает zakon.kz.

Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться межу 4 и 8 часами утра с 21 июля по 3 августа 2020 года на территориях 8 районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем временно воздержаться от парковки автомобилей и нахождения в местах их проведения.

Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, пара, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем по телефону: 378-06-65 или 109, - посоветовали в АлТС.

График проведения испытаний теплосетей (по улицам и датам):

21 июля
– Монке би – Момышулы – Райымбека – Онгарсыновой;
– Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева.

21-22 июля
– Улугбека – Шаляпина – Саина – Садвакасова.

21-24 июля
– Аскарова – санаторий "Алматы" – Саина;
– Аль-Фараби – Рыскулбекова – Каблукова;
– Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Назарбаева – Жолдасбекова – Достык – Байжанова до санатория МВД.

22 июля
– микрорайоны "Айнабулак-1", "Айнабулак-2", "Айнабулак-3", "Айнабулак-4";
– микрорайон "Кокмайса" (бывш. "Дорожник");
– микрорайон "Кулагер";
– Ратушного;
– Аккайнар – Мамбетова и южная сторона БАКа.

22-23 июля
– Куанышбаева – Рыскулбекова – Навои – Саина;
– Абылай хана – Богенбай батыра – Ауэзова – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова;
– Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Валиханова – Айтеке би.

23 июля
– Монке би – Онгасыровой – Момышулы – микрорайон "Зердели";
– Рыскулова – Сейфуллина – Тихова – Жансугурова;
– Кабанбай батыра – Тлендиева – Джандосова – Айманова.

23-24 июля
– Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – речка Есентай – Шевченко – Досмухамедова.

24 июля
– Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Розыбакиева.

24-27 июля
– Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

27-28 июля
– Сейфуллина – Рыскулова – Жангельдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

28 июля
– Макатаева – Бокейханова – Рыскулова – Сейфуллина.

28-29 июля
– Толе би – Гайдара – Абая – Ашимова.

28-30 июля
– Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя.

29 июля
– Карасай батыра – речка Большая Алматинка – Райымбека – Чокина.

29- 30 июля
– Жубанова – речка Большая Алматинка – Яссауи.

30 июля
– Карасай батыра – Розыбакиева – Райымбека – Шарипова;

3 августа
– Жуалы – Сабденова – Жакыбаева – Таргап.

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

В АлТС добавили, что гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.


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