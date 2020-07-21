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Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права

Ранее правительство Великобритании решило приостановить действие соглашения об экстрадиции.

Фото : wikimedia21 июля 2020, 08:12

Посольство Китая в Великобритании выступило с осуждением решения властей Соединенного Королевства приостановить на неопределенный срок экстрадицию в Гонконг, назвав это нарушением международного права и норм, сообщает zakon.kz со ссылкой на Росбалт.

Ранее глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что после консультаций с министром внутренних дел, который принимает решения по экстрадиции, министром юстиции и генпрокурором правительство Великобритании решило приостановить действие соглашения об экстрадиции - незамедлительно и на неопределенный срок.

Рааб подчеркнул, что власти Британии не намерены восстанавливать действие этих договоренностей до тех пор, "пока не получат четкие и прочные гарантии того, что в отношении экстрадируемых из Британии граждан не будут допускаться злоупотребления с использованием закона о нацбезопасности".

Британская сторона пошла еще дальше по неверному пути, игнорируя официальную позицию Китая.... Она еще раз нарушила международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, и открыто вмешалась во внутренние дела Китая, пытаясь сорвать осуществление закона о национальной безопасности в Гонконге и подорвать процветание и стабильность города. Китайская сторона решительно осуждает и решительно выступает против этого, - говорится в заявлении пресс-секретаря посольства.


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