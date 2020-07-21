Может ли коронавирус быть сезонным заболеваением

В США лето в разгаре, а число случаев там растет, в каких-то других странах оно падает.

Распространение COVID-19 больше провоцируют массовые скопления людей на стадионах или в школах, чем сезонные колебания погоды. Такое мнение высказал профессор Сколтеха Георгий Базыкин, передает zakon.kz.

Сезонными обычно называют те заболевания, которые возвращаются каждый сезон. У нас пока был только один сезон. Во-вторых, степень сезонности этого вируса тоже не известна, насколько его течение или вспышка будет зависеть от того, лето на дворе или зима. Пока мы никаких сильных сигналов в ту или иную сторону не наблюдаем. В США лето в разгаре, а число случаев там растет, в каких-то других странах оно падает, - сказал он РИА Новости.

Базыкин отметил, что, например, для атипичной пневмонии нет сезонности.

Сильнее сказывается - люди ходят на работу, в школу, на стадион или остаются дома. А от того, какая погода на улице, зависимости мы пока не видим, и я удивлюсь, если она будет очень сильной. Говорить про сезонность рано, - добавил он.

На 20 июля в Казахстане зарегистрированы 1630 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 73 468 случаев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!