За последние три недели коечный фонд увеличен почти до 50 тыс. коек

Ситуация с заболеваемостью находится на уровне 1500-1600 человек в сутки.

За последние три недели коечный фонд увеличен почти до 50 тыс. инфекционных и провизорных коек, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

За последнюю неделю прослеживается тенденция к стабилизации заболеваемости и смертности от CPOVID-19. Ситуация с заболеваемостью находится на уровне 1500- 1600 человек в сутки. За три недели текущего месяца общий коечный фонд увеличен с 30, 4 тысячи до 49,7 тысячи инфекционных и провизорных коек. Рост коечного фонда составил 19,3 тысячи. В том числе дополнительно развернуто 5,3 тысячи инфекционных коек, — сообщил Цой.

Благодаря этому, по его словам, повышена доступность помощи нуждающимся пациентам — в провизорном стационаре занятость коек снизилась на 20% с критического уровня занятости 89%, за счет дополнительно открытых 14 тысяч коек и составила 69%.

Занятости реанимационных коек - 67%. До введения карантина занятость реанимационных коек составляла 91%. Таким образом, в настоящее время развернуто достаточное количество коек, развернуто необходимое количество коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями, — добавил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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