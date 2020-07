Дату третьего боя Головкин - Альварес и гонорары боксеров раскрыл инсайдер

Известный журналист, инсайдер Майк Коппинджер озвучил дату третьего боя между чемпионом мира IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и чемпионом мира WBA (Super) и WBO (Regular) в среднем весе, регулярным чемпионом мира WBA во втором среднем, весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (53-2-1, 36 КО), а также размер гонораров, которые получат спортсмены, передает zakon.kz.

Коппинджер заявил, что третий бой Головкина и Альвареса должен состоятся в мае 2021 года.

Canelo and GGG agreed to a third fight months ago. Per sources, Alvarez will earn about $45 million; GGG $30M. Rematch generated over $27 million at the gate, so the trilogy bout won’t happen without fans. We could be looking at May 2021. All the details:https://t.co/qngujj35vP