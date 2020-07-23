Дату третьего боя Головкин - Альварес и гонорары боксеров раскрыл инсайдер

Трилогию не хотят проводить без зрителей.

Известный журналист, инсайдер Майк Коппинджер озвучил дату третьего боя между чемпионом мира IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и чемпионом мира WBA (Super) и WBO (Regular) в среднем весе, регулярным чемпионом мира WBA во втором среднем, весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (53-2-1, 36 КО), а также размер гонораров, которые получат спортсмены, передает zakon.kz.

Коппинджер заявил, что третий бой Головкина и Альвареса должен состоятся в мае 2021 года.

"Канело" и Головкин договорились о третьем бое месяц назад. Известно, что Альварес заработает около 45 млн долларов за этот бой, Головкин - 30 млн долларов. За второй бой организаторы на билетах заработали 27 миллионов, поэтому трилогию не хотят проводить без зрителей, - сообщил Коппинджер.

Canelo and GGG agreed to a third fight months ago. Per sources, Alvarez will earn about $45 million; GGG $30M. Rematch generated over $27 million at the gate, so the trilogy bout won’t happen without fans. We could be looking at May 2021. All the details:https://t.co/qngujj35vP — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 22, 2020

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017 года, была зафиксирована ничья, спустя год прошел второй бой между боксерами, решением большинства судей победу отдали мексиканцу.

Накануне промоутер "Канело" Оскар Де Ла Хойя рассказал, почему мексиканцу сложно искать соперников.

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