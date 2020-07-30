Антикор придумал, как бороться с продавцами мест в очередях в СпецЦонах

Сложившаяся ситуация негативно воспринимается гражданами и создает предпосылки к "бытовой" коррупции.

Действенные меры по оптимизации системы бронирования очередей, предложили сотрудники Антикоррупционной службы, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 29 июля 2020 года первым заместителем Председателя Агентства по противодействию коррупции Олжасом Бектеновым проведен мониторинг деятельности СпецЦОНа в городе Нур-Султан совместно с руководителем проектного офиса "Адалдық алаңы" Толегеном Байгуловым, руководством Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, НАО "Правительство для граждан", АО "Национальные информационные технологии".

Мониторинг инициирован в связи с жалобами граждан в социальных сетях на сложности с бронированием онлайн очереди и действия посредников, которые зарабатывают на перепродаже талонов на очередь.Такие сложности возникли в результате оказания госуслуг только по предварительной записи через сайт egov.kz и Telegram-бот в условиях карантина.

По мнению участников мониторинга, данные проблемы связаны с несовершенством системы онлайн бронирования, пользуясь которой недобросовестные дельцы бронируют по несколько очередей и перепродают их гражданам, которым необходимо получить госуслуги.

Как отметил О. Бектенов, сложившаяся ситуация негативно воспринимается гражданами и создает предпосылки к "бытовой" коррупции. В связи с этим ответственным органам необходимо в кратчайшие сроки разработать соответствующий алгоритм для решения проблем.

По итогам мониторинга предложены меры по оптимизации процедуры бронирования очереди в СпецЦонах.

Так по заверению руководителей ответственных государственных структур, со следующей недели при бронировании очереди заявитель должен будет указать свой ИИН. Также, при обращении в СпецЦОН для перерегистрации авто необходимо будет указать ИИН продавца либо владельца транспорта (если авто продается по доверенности), и ИИН покупателя в целях их фиксации в системе для получения одной услуги в назначенное время.Таким образом, посредники будут лишены возможности занимать и в последующем продавать места в очереди.

Ответственным госорганам указано на необходимость активизации разъяснительной работы о возможности получениями гражданами услуг в онлайн формате, не прибегая к помощи посредников и не оплачивая их незаконные услуги.

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