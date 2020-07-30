Вице-премьер заверил, что проблем с масками в Казахстане не будет
Ежесуточно в стране производят почти миллион масок.
Фото : Pixabay30 июля 2020, 19:05
Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов заверил, что проблем с нехваткой масок в Казахстане не будет, передает корреспондент zakon.kz.
По его словам, ежесуточно в стране производят почти миллион масок.
Я думаю, объема масок, который в Казахстане производят, хватит для граждан. Кроме того, вы знаете, что мы специально во всех регионах выпускаем дополнительно многоразовые маски. Объем на складах имеется. По этому вопросу в Казахстане не должно быть проблем, - заявил Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК.
Ранее министр здравоохранения Казахстана подписал приказ об обязательном ношении маски на улице.
Тамила Языкова, Нур-Султан.
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