Вице-премьер заверил, что проблем с масками в Казахстане не будет

Ежесуточно в стране производят почти миллион масок.

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов заверил, что проблем с нехваткой масок в Казахстане не будет, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, ежесуточно в стране производят почти миллион масок.

Я думаю, объема масок, который в Казахстане производят, хватит для граждан. Кроме того, вы знаете, что мы специально во всех регионах выпускаем дополнительно многоразовые маски. Объем на складах имеется. По этому вопросу в Казахстане не должно быть проблем, - заявил Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК.

Ранее министр здравоохранения Казахстана подписал приказ об обязательном ношении маски на улице.

Тамила Языкова, Нур-Султан.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!