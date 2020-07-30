Российский посол объяснил, что делали задержанные в Беларуси
Группа задержанных под Минском россиян находились в Беларуси транзитом и не причастна к ситуации вокруг выборов, заявил российский посол.
Фото : Ruptly30 июля 2020, 21:39
Задержанные в Беларуси россияне следовали транзитом в третью страну, заявляет посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну, - значится в заявлении.
Российский дипломат назвал безосновательными утверждения о попытке вмешательства задержанных во внутренние дела Беларуси.
Трактовка рядом средств массовой информации факта задержания российских граждан на территории Беларуси как попытки вмешательства во внутренние дела республики не имеет под собой никаких оснований, но только помогает недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения наших стран. Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси, - утверждает посол.
Также в РФ требуют предоставить доказательства по обвинениям, предъявленным задержанным.
Ожидаем от компетентных органов Республики Беларусь доказательной информации, подтверждающей обоснованность проведенного задержания российских граждан и предъявленных им обвинений по ряду статей Уголовного Кодекса РБ, как и возбуждения уголовного дела, о котором объявлено 30 июля, - сказано в заявлении посла.
Кроме того, МИД Беларуси направлена нота с требованием предоставить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам.
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