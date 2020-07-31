 БРК-Лизинг подводит итоги 1 полугодия 2020 года

Профинансировано 807 машин скорой медицинской помощи для 18 больниц.

В рамках поставленных Главой государства и Правительством задач по минимизации последствий пандемии COVID-19 и повышения качества медицинских услуг населению службами экстренного реагирования, а также принятию точечных решений по упрощению и облегчению условий бизнесу в условиях пандемии, БРК-Лизинг в отчетном периоде достигнуты следующие результаты.

Профинансировано 807 машин скорой медицинской помощи для 18 больниц следующих областей: Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, ВКО (г.Усть-Каменогорск, г. Семей), Жамбылская, ЗКО, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, СКО, Туркестанская, г. Нур-Султан. Для тестирования COVID-19 профинансирован закуп 8 единиц мобильных лабораторных комплексов, а также 2 единиц передвижных медицинских комплексов. Поэтапная поставка вышеуказанной медицинской техники завершится в октябре текущего года.

Кроме этого, проводится работа с государственными и местными исполнительными органами по закупу дополнительных 360 единиц санитарного транспорта.

В период чрезвычайного положения БРК-Лизинг находился в формате непрерывной дистанционной работы и принимал конкретные меры по стабилизации финансового состояния своих клиентов и финансированию проектов.

БРК-Лизинг проведены ряд антикризисных мер по реструктуризации проектов с отсрочкой платежей до 3 месяцев и выше, ставка для приобретения сельхозтехники снижена с 7% до 6%, авансовый платеж снижен до 0%, сокращен перечень документов, отменены штрафы за просрочку платежей.

За первое полугодие 2020 года обновлено 148 автобусов для городских перевозок пассажиров, 106 единиц тракторов и комбайнов, открыто финансирование по обновлению 20 единиц пожарной техники, открыто финансирование по обновлению 186 единиц полицейских машин. Необходимо отметить, что согласно Государственной программе индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы финансирование предоставляется под 7% годовых и вся закупаемая техника отечественного производства.

Продолжена работа по обновлению парка вагонов, в рамках которой обновлено 50 пассажирских и 130 грузовых вагонов, профинансировано 140 специальных транспортных средств отечественного производства.

В отчетном периоде профинансированы проекты в обрабатывающей промышленности, такие как Завод по производству силовых трансформаторов в г. Шымкент, Строительство завода энергоэффективных архитектурных фасадов, Приобретение оборудования для производства твердых гидрогениированных жиров, Приобретение производственного оборудования для завода по производству мороженого в с. Байсерке, Производство пластиковых трубопроводов из двуосноориентированного ПВХ нового поколения для водоснабжения, Модернизация трансформаторного завода в г. Кентау и др, в сфере возобновляемых источников энергии профинансирован проект по строительству ветровой электростанции "Астана Expo-2017" мощностью 100МВт для преобразования энергии ветра (Второй пусковой комплекс на 50 Мвт) .

В целом, в первом полугодии 2020 года профинансированы проекты на сумму 64,8 млрд тенге, лизинговый портфель составил 405,4 млрд тенге. Обеспечено достижение целевых показателей финансовой устойчивости и чистой прибыли. Следует отметить, что в отчетном периоде выплачены дивиденды Единственному акционеру за 2019 год в размере 1 055 млн. тенге, что составляет 30% от чистой прибыли.

АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана", входит в структуру Национального управляющего холдинга "Байтерек". Компания предоставляет лизинговое финансирование для реализации инвестиционных проектов в рамках государственных программ и коммерческого финансирования.

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