Малышева не рекомендует носить маски детям
Она сослалась на случаи в США.
Фото : gazeta.ru1 августа 2020, 09:18
Российская телеведущая Елена Малышева утверждает, что детям нельзя носить маски, передает zakon.kz.
Это недопустимо. В Соединенных Штатах Америки зафиксировано два случая гибели детей, которые находились в масках. У детей несовершенная система дыхания. Кроме того, они не представляют никакой угрозы для взрослых, - написала в Instagram Малышева в ответ на просьбу прокомментировать постановление надевать маски на новорожденных детей в Казахстане.
Также Малышева утверждает, что детям не нужна даже социальная дистанция.
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