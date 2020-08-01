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Малышева не рекомендует носить маски детям

Она сослалась на случаи в США.

Фото : gazeta.ru1 августа 2020, 09:18

Российская телеведущая Елена Малышева утверждает, что детям нельзя носить маски, передает zakon.kz.

Это недопустимо. В Соединенных Штатах Америки зафиксировано два случая гибели детей, которые находились в масках. У детей несовершенная система дыхания. Кроме того, они не представляют никакой угрозы для взрослых, - написала в Instagram Малышева в ответ на просьбу прокомментировать постановление надевать маски на новорожденных детей в Казахстане.

Также Малышева утверждает, что детям не нужна даже социальная дистанция.


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