Российский миллиардер выделил 10 млн долларов узбекским медикам

Алишер Усманов один из богатейших людей мира.

Известный предприниматель и меценат Алишер Усманов выделил Узбекистану 100 миллиардов сумов (10 миллионов долларов), передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Узбекистан.

Эти деньги, а также дополнительно 100 миллиардов сумов из государственного бюджета будут выделены для поощрения персонала скорой помощи, - говорится в сообщении.

Таким образом, врачи получат по 5 миллионов сумов (почти 500 долларов), средний медперсонал - 4 миллиона (почти 400 долларов), а водители - 3 миллиона (почти 300 долларов).

Выплаты будут единовременными. Также стоит отметить, что выплаты распространяются только на сотрудников, принятых на работу до 1 июня текущего года.

Ранее Алишер Усманов перечислил 2,5 миллиарда сумов в фонд общенародного движения "Саховат ва кумак". Эти средства были предназначены для 1000 малообеспеченных семей из 48 махаллей Мархаматского района Андижанской области.

Усманов один из богатейших людей мира. Его состояние превышает 13 миллиардов долларов.

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