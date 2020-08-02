Помпео заявил, что США не видят веских причин для переноса на год выборов в Гонконге

По словам госсекретаря США, голосование может вообще не состояться.

Существенные основания для переноса на год парламентских выборов в Гонконге отсутствуют, и голосование, вероятно, может вообще не состояться. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Нет веских причин для столь длительной задержки. Поэтому вполне вероятно, что Гонконг больше никогда не сможет голосовать - ни за что-либо, ни за кого-либо, - утверждал он.

Вслед за Белым домом глава американского внешнеполитического ведомства осудил решение гонконгского правительства отложить на год выборы в Законодательный совет, которые планировалось провести 6 сентября.

Мы призываем власти Гонконга пересмотреть свое решение. Выборы должны быть проведены как можно ближе к 6 сентября и таким образом, чтобы отражать волю и стремление народа Гонконга, - говорится в заявлении госсекретаря, который в очередной раз подверг критике Пекин в связи с ситуацией в специальном административном районе КНР.

Если этого не произойдет, то, к сожалению, Гонконг продолжит свой путь к превращению в еще один коммунистический город в Китае", - считает Помпео.

Как ранее объявила глава исполнительной власти этого специального административного района Кэрри Лам, выборы в Законодательный совет Гонконга, намеченные на 6 сентября, будут отложены на один год из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Заявление о переносе волеизъявления прозвучало по окончании процесса регистрации кандидатов, который длился с 18 по 31 июля. Законодательный совет Гонконга - 70-местный однопалатный парламент. Половина депутатского корпуса выбирается прямым голосованием по территориальным округам, другую половину выдвигают отраслевые сообщества по профессиональному признаку.

Представители оппозиционных партий выступают против идеи переноса голосования, считая, что это уменьшит их шансы. Они рассчитывали занять половину кресел, чтобы получить возможность контролировать парламент и блокировать принятие тех или иных пропекинских законов. В четверг избирком отказал в регистрации 12 кандидатам с "непатриотичными взглядами", в том числе радикальному молодежному активисту Джошуа Вонгу - одному из лидеров гонконгского протестного движения.

В последние дни эпидемиологическая ситуации в специальном административном районе КНР заметно ухудшилась, ежедневно там выявляется свыше сотни случаев заражения коронавирусом.

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