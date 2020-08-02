Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok
Ранее Трамп говорил о возможности запрета соцсети в США.
Фото : Pixabay2 августа 2020, 10:54
Microsoft временно прекратила переговоры с компанией ByteDance из Китая о покупке приложения TikTok, передает zakon.kz со ссылкой на The Wall Street Journal.
Решение о приостановке покупки было принято после слов президента США Дональда Трампа, который заявил, что TikTok следует запретить в стране.
При этом переговоры могут возобновиться в случае, если администрация Трампа объяснит свою позицию по соцсети.
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