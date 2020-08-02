Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok

Ранее Трамп говорил о возможности запрета соцсети в США.

Microsoft временно прекратила переговоры с компанией ByteDance из Китая о покупке приложения TikTok, передает zakon.kz со ссылкой на The Wall Street Journal.

Решение о приостановке покупки было принято после слов президента США Дональда Трампа, который заявил, что TikTok следует запретить в стране.

При этом переговоры могут возобновиться в случае, если администрация Трампа объяснит свою позицию по соцсети.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!