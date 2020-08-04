Неизвестный мужчина едва не похитил ребенка в Актау

Однако, по словам его матери, полицейские не спешат разыскивать подозреваемого.

В Актау неизвестный мужчина едва не похитил 10-летнего мальчика. Однако, по словам его матери, дежурившие поблизости охранники не приняли рассказ ребенка всерьез, а полицейские отказались разыскивать подозреваемого. Подробности этой истории женщина описала в социальной сети instagram в паблике massazh_kz_aktau, сообщает zakon.kz.

Дорогие соседи! Обращаемся к вам, чтобы поделиться пугающим инцидентом, произошедшим с нашим ребенком и предостеречь вас и ваших детей̆. 2 августа в ЖК Грин Плаза, около 22.00 возле магазина "Столичный̆" высокий̆ мужчина весь в черном (черные трико, кофта, кепка, очки и маска) схватил за руку нашего 10-летнего сына, и потащил в сторону арки. Ребенку удалось вырваться, ударить мужчину скейтбордом и убежать. Он сразу позвал старшую сестру, и они обратились к охранникам. Мужчина убежал в сторону арки и далее к строящейся 5 башне. Охранники, к сожалению, всерьез не восприняли слова детей̆, но все же пошли в сторону 5 башни. Охранники были обязаны сразу же вызвать полицию, так как имело место нападение и связаться с родителями детей̆. Мы проживаем в другом городе, а дети на данный̆ момент находятся на каникулах у бабушки и дедушки. И, к сожалению, дети поздно сообщили о произошедшем инциденте, – написала автор поста.

Она дополнила, что на следующий̆ день, дядя и брат поехали, чтобы поговорить с охраной̆, и написать заявление в полицию. Охрана говорит, что это дети, и не воспринимают всерьез произошедшее. А полиция не приняла заявление, обосновав это тем, что мужчина "всего лишь взял за руку" ребенка и ничего не случилось.

Напрашивается вопрос: надо было дождаться пока преступление свершится? Чтобы был нанесен непоправимый̆ урон ребенку? Предвосхищая вопросы – дети скоро прилетят и будут с нами, на данный̆ момент вопросами, связанными с полицией̆, занимаемся. И конечно же, мы возмущены тем, что на территории ЖК свободно ходят посторонние подозрительные личности, которые могут нанести вред нашим детям. Камеры на территории ЖК не работают, работает всего 1 камера на въезде, которая фиксирует въезжающие машины. Остальные камеры- муляжи. Мы сейчас проживаем в Астане, несмотря на то, что дом эконом класса, КСК занимается всем – территория закрытая, стоят шлагбаумы, охрана посторонних не пропускает, на каждом входе и въезде по несколько камер, и в подъездах камеры. Очень жаль, что в ЖК Грин Плаза, в доме столь высокого уровня, настолько плохо с безопасностью. Целью данного сообщения является предостережение. Будьте бдительны, даже во дворе своего дома дети не находятся в безопасности, – подытожила автор поста.

За официальными комментариями по данному факту, журналист zakon.kz обратился в пресс-службу Департамента полиции Мангистауской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию и предоставить ответ в ближайшее время.

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