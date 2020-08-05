Женщина с 90% поражением легких родила в Алматы

Роды были тяжелые и длились 5 часов.

Роженицу с 90%-м поражением легких спасли алматинские врачи, сообщает zakon.kz.

Как передает Almaty.tv, во городском роддоме №2 девушка находилась ровно месяц, но лишь сегодня молодая мама смогла взять малыша на руки.

Пневмонию с поражением 90% легких у 23-летней Динары Серикбол обнаружили месяц назад.

Я родила сама, благодаря поддержке врачей. Я выражаю огромную благодарность всему медперсоналу. Я словно родилась заново. Они спасли меня и моего ребенка. Сегодня я наконец увижусь со своим малышом, - говорит Динара Серикбол.

По словам врачей, роды были тяжелые и длились 5 часов. Это серьезная и беспрецедентная ситуация. Молодая женщина рожала в кислородной маске. Бригада опытных специалистов приложила максимум усилий для спасения матери и ребенка.

На тот момент у нее содержания кислорода в крови было 60%. Большая команда работала: медсестер, анестезиологов, реанимационных медсестер, акушерок, неонатологов. Мы полностью подготовились, заранее зная, что мы идем на тяжелые роды, - говорит Гульнур Байболова, заведующая отделением реанимации городского родильного дома № 2.

После родов Динара Серикбол 27 дней пролежала в реанимации. А ее малыш родился здоровым. Все это время мальчик, которого назвали Омар, находился дома под присмотром родных, а сегодня состоялась долгожданная встреча мамы с малышом.

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