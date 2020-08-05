Сагинтаев обратился к молодежи

Вы – главный потенциал города.

Бакытжан Сагинтаев сделал объявление молодежи, сообщает zakon.kz.

Свое обращение он опубликовал на странице в Instagram.

Для поддержки молодежи, работающей в социальной сфере, в том числе учителей, врачей, работников культуры и СМИ, максимально упростили условия программы "Алматы жастары 3.0". Годовая ставка 5%, первоначальный взнос 10%, срок кредитования до 25 лет, - отметил аким.

Возрастная категория до 35 лет включительно.

С начала года направления для подтверждения платежеспособности получили 1035 человек. После отмены требования о регистрации в городе – еще 526, 457 включены в резерв. Многие из первого потока уже подобрали себе квартиры. Напомню, жилье можно выбрать как на первичном, так и вторичном рынках. Забота о молодежи – одна из наших главных задач. Вы – главный потенциал города, движущая сила и созидательная энергия Алматы, - заключил он.

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