Приложение, распознающее ядовитых змей и пауков, запустили в Австралии

Своеобразный Shazam в мире животных.

IT-специалисты Ник и Мюррей Скер совместно с австралийским Государственным объединением научных и прикладных исследований CSIRO разработали приложение Critterpedia, работающее по принципу Shazam. Только вместо звучащей мелодии оно помогает определить вид встретившегося вам паука, сообщает zakon.kz со ссылкой на nat-geo.

Идея создания приложения пришла в голову Нику Скарзу и Мюррею Скарзу, которые, переехав из Сиднея в Вуллонгонг — город в Новом Южном Уэльсе на побережье Тасманова моря — обнаружили, что их новое место жительства буквально кишит ядовитыми животными. Ник и Мюррей столкнулись с проблемой, когда пытались рассказать об их возможной опасности маме Ника, которая приехала погостить из Великобритании.

За время своего пребывания она наткнулась на нескольких змей и все время спрашивала, что будет, если они укусят. Она каменела, если что-то залетало в окно. Нам порой трудно было найти информацию в интернете, чтобы ответить ей, — рассказывает Мюррей Скарз.

В Critterpedia используется механизм машинного обучения, используемый для автоматического определения различных видов пауков и змей. Вполне естественно, что для алгоритма с ИИ требуются десятки тысяч изображений для их точной идентификации.

В связи с этим CSIRO и его исследовательское подразделение Data 61 рассчитывают на участие в проекте как можно большего числа добровольцев, которые будут присылать фото пауков и змей, встреченных ими в дикой природе.

Любой желающий поучаствовать в проекте может зарегистрироваться на сайте приложения. В CSIRO надеются, что Critterpedia в дальнейшем поможет спасать жизни людей – а также домашних животных.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!