В Казахстане выпущено 68 вакцин против особо опасных заболеваний

Разработано 52 видов биологических препаратов.

Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов в режиме видеоконференцсвязи провел заседание Совета по биологической безопасности, созданного по поручению Главы государства, с участием ведущих отечественных ученых и экспертов, сообщает zakon.kz.

На совещании были обсуждены насущные вопросы биобезопасности страны, в т.ч. необходимость разработки отдельного Закона, вакцинации населения против COVID-19, подготовки кадров, а также развитие научных исследований.

В ходе дискуссии ученые и эксперты высоко оценили значимость созданного Совета, который выступит диалоговой площадкой для выработки системных мер по дальнейшему развитию биобезопасности страны.

Министерством образования и науки было доложено, что научный потенциал страны в сфере биобезопасности и биотехнологии представляют 12 научных организаций, ими на сегодня выпущено 68 вакцин против особо опасных заболеваний, разработано 52 видов биологических препаратов.

Советом будет налажено сотрудничество с авторитетными международными организациями, исследовательскими институтами по биобезопасности для внедрения в Казахстане лучших мировых практик, а также проанализирован отечественный рынок производства продукции в сфере биобезопасности с выработкой рекомендаций по развитию приоритетных направлений.

Заместитель Премьер-Министра подчеркнул особую значимость развития сферы биологической безопасности в условиях пандемии.

Совет должен вырабатывать системные предложения по развитию биобезопасности с учетом внедрения новых технологий, цифровизации, научных открытий, а также прогнозных данных на будущее. Требуется в кратчайшие сроки определить потребность кадров в сфере биобезопасности, актуализировать учебные программы с учетом нынешних требований, а также пересмотреть направления и тематики научных исследований с усилением их практической значимости. Более того, для законодательного регулирования вопросов биобезопасности нужно разработать соответствующий проект Закона, — отметил Тугжанов.

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