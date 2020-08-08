Казахстанские военные медики вылетели в Бейрут

Задача военных медиков заключается в оказании квалифицированной медицинской помощи пострадавшим.

7 августа во исполнение поручения Президента РК - Верховного Главнокомандующего ВС РК группа военных медиков, в составе которой 29 медицинских специалистов и 4 переводчика из числа личного состава Вооруженных Сил РК, вылетела по маршруту Нур-Султан – Актау, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы МО РК, утром 8 августа самолет военно-транспортной авиации Сил воздушной обороны ВС РК отправился по маршруту Актау – Бейрут для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в порту Бейрута.

Как известно, 4 августа в районе порта Бейрут вблизи базы Военно-морских сил Ливана произошел мощный взрыв, унесший жизни не менее 150 человек. Около пяти тысяч получили ранения, но не все могут получить лечение в условиях стационара, так как больницы переполнены.

Учитывая ситуацию с Covid-19 в Республике Казахстан, в состав группы не включались врачи-инфекционисты и терапевты. В Ливан направлены высококвалифицированные хирурги, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, а также средний медицинский персонал хирургического профиля. Большинство из них владеют английским языком.

Задача военных медиков заключается в оказании квалифицированной медицинской помощи пострадавшим.

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