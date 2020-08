Тихановская покинула Беларусь

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула страну. Об в Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает zakon.kz.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0