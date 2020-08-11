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Тихановская покинула Беларусь

Она находится в Литве.

Фото : Deutsche Welle11 августа 2020, 12:01

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула страну. Об в Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает zakon.kz.

Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве, - написал он.

В Беларуси второй день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа.

Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80%, лидер оппозиции Тихановская - менее 10 процентов. Судя по записям, публикуемым в социальных сетях, со стороны силовиков применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за минувшую ночь пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских, есть неофициальные сообщения об убитых.


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