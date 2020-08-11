Еще одно видео жестокого обращения с животным возмутило казахстанцев

Где произошел данный инцидент пока неизвестно.

В социальных сетях появилось видео, где мужчина кидает мертвую собаку в багажник и увозит, сообщает zakon.kz.

Где произошел данный инцидент пока неизвестно.

Отстреливает собак и увозит на мясо ежедневно. Жаловались участковом, но результатов нет! Бедные кошки и собаки, а где принимают это мясо? У нас разрешено это мясо?, - написано в комментарии к видео.

Пользователи соцсетей возмущены происходящим. Комментаторы требуют ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

Напомним, 31 мая в соцсетях появилось видео, где мужчина душит белую собаку дверцей холодильника. В полиции сообщили, что его задержали, начали досудебное расследование по статье "Жестокое обращение с животными".

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