Ералы Тугжанов посетил ряд столичных объектов предпринимательской деятельности

Посещены автовокзал "Сапаржай", торговый центр "Артем", один из городских фитнес-клубов и места общественного питания.

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов вместе с руководством министерств здравоохранения, культуры и спорта, акимата города Нур-Султана, Главным государственным санитарным врачом с целью ознакомления с выработанными санитарными условиями посетили ряд столичных объектов предпринимательской деятельности, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.

Посещены автовокзал "Сапаржай", торговый центр "Артем", один из городских фитнес-клубов и места общественного питания.

Я понимаю, что все заинтересованы в возобновлении деятельности, но прошу соблюдать установленные санитарные требования. Хотелось бы, чтобы бизнес понимал уровень ответственности, — отметил Ералы Тугжанов.

По итогам посещения объектов заместитель премьер-министра дал конкретные поручения руководителям госорганов и заведений. В свою очередь предприниматели обязались строго соблюдать санитарные нормы и все предписания надзорных органов.

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