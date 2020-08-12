Ситуация на пункте пропуска "Нур Жолы" стабилизировалась

В виду пандемии Китай принимает мало транспорта из других стран, из-за чего на пункте пропуска образовалось большое скопление грузового автотранспорта, стоящих в очереди.

Фото : кадр из видео

Ситуация на пункте пропуска "Нур Жолы" стабилизировалась, сообщает zakon.kz. В виду пандемии Китайская народная Республика принимает мало транспорта из других стран, из-за чего на пункте пропуска образовалось большое скопление грузового автотранспорта, стоящих в очереди. Ее длина на сегодняшний день составляет 58 км, 2 тысячи 366 грузовых ТС. Акимом района был незамедлительно создан Оперативный штаб, членами которого являются таможенная служба, пограничная служба, отдел полиции, а также активисты из числа водительского состава. Здесь обсуждаются и решаются проблемы, возникающие на указанном пункте пропуска. В ходе ежедневных заседаний Оперативного Штаба ситуация стабилизировалась. Фактов нарушения общественного порядка, дорожно-транспортных происшествий на данном участке не зарегистрировано. Кроме того, с водителями на постоянной основе проводится праворазъяснительная работа на предмет неукоснительного соблюдения законов и недопущения мелких правонарушений, - сказал первый заместитель начальника ОП Панфиловского района Алматинской области подполковник полиции Жандос Кавлиев. Вместе с тем, в районном подразделении полиции уточнили, что в вследствие активной работы Оперативного Штаба и тесного взаимодействия с водителями грузовых транспортных средств, удалось выявить незаконную деятельность посредников, предлагавших свои услуги по ускоренному пересечению пропускного пункта. Эти действия противозаконны. И важно, что сами водители не создавали спрос, желая "окольными путями" миновать общую очередь. Уже несколько человек из числа посредников привлечены к ответственности. Кроме того, нарядами патрульной полиции в ходе обеспечения дорожной безопасности вблизи пункта "Нур Жолы" выявлены факты грубого нарушения ПДД, за что, в соответствии с административным законодательством, были приняты меры. Ситуация здесь стабильная и контролируемая, - сказал подполковник Кавлиев.

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