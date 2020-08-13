Еще 15 датчиков по контролю за воздухом установят в Алматы 

На сегодняшний день город охвачен 26 датчиками.

Основной причиной загрязнения воздуха в Алматы являются, прежде всего, выбросы ТЭЦ, частных жилых домов прилегающих районов и большого количества автотранспорта. Об этом на конференции сказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля Жолдасов Зулфухар, сообщает zakon.kz.

Во время карантина мы активно провели работу по выявлению источников загрязнения, и как показали наши исследования, основной причиной загрязнения воздуха в городе являются, прежде всего, выбросы ТЭЦ, частных жилых домов прилегающих районов и большого количества автотранспорта, - сказал Жолдасов Зулфухар.

За последний год была улучшена система мониторинга за качеством воздуха в городе.

Так, если год назад в Алматы было всего 16 постов за мониторингом атмосферного воздуха, то на сегодняшний день город охвачен 26 датчиками. До конца года планируем дополнительно ввести 15 датчиков. И того весь город будет охвачен 41 датчиком. Благодаря этому во время карантина мы смогли четко определить источники и объемы загрязнения, - сказал он.

Совместно с акиматом города Алматы запущено 46 LED экранов, которые транслирует качество воздуха в онлайн режиме.

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