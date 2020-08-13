Когда алматинские ТЭЦ начнут работать на газе

Ведутся работы по финансированию, подготовки ТЭО и ПСД.

Председатель совета директоров Алматинских электрических станций Серик Тутебаев рассказал, когда алматинские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 закончат реконструкцию, передает zakon.kz.

В ходе обсуждения экологической обстановки Алматы и выработке плана по улучшению экологии в городе министр экологии Магзум Мирзагалиев поинтересовался, когда фактически ТЭЦ перейдут на газ.

По ТЭЦ-2. Сейчас вопрос стоит с финансированием. Кроме этого мы разрабатываем ТЭО. Вы знаете, что Министерство финансов ответило нам, что под республиканское финансирование мы не попадаем. Сейчас с Министерством энергетики мы отрабатываем путь по рынку мощностей. Есть такая надежда, что через рынок мощностей совместно с Минэнерго сможем обеспечить финансирование проекта, - сказал Тутебаев.

По его информации, реконструкция ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 планируется к завершению до 2024 года.

Председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов также рассказал, как повысят цены на тепло после реконструкции ТЭЦ-2 в Алматы.

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