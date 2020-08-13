В Нур-Султане накрыли канал поставки наркотиков

Задержанные лица водворены в изолятор временного содержания.

В Нур-Султане задержана преступная группа, занимавшаяся сбытом наркотических средств, сообщает zakon.kz.

13 августа в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента криминальной полиции МВД совместно с криминальной полиции ДП города Нур-Султан пресечена преступная деятельность устойчивой группы в составе трех жителей Кызылординской области

Данная группа, куда входили лица в возрасте 25-35 лет, занималась перевозкой и сбытом наркотических средств в особо крупном размере. Установлено, что преступной группой наркотические средства привозились из южных регионов республики и через имеющихся посредников реализовывались в Нур-Султане. Тем самым, они организовали канал сбыта наркотических средств растительного происхождения. При задержании у указанной группы изъято более четырех килограммов наркотического средства "марихуана", - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 2 УК РК (незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств и их аналогов, в крупном размере).

Задержанные лица водворены в изолятор временного содержания.

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