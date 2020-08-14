Автомобиль столкнулся с диким маралом в СКО

Водителя спасла подушка безопасности, животное погибло на месте.

Автомобиль Scoda Superb столкнулся с диким маралом, неожиданно появившимся на дороге в Кызылжарском районе СКО, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции СКО, дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 14 августа около 00.10 ч. в на 466 км. автодороги Нур-Султан-Петропавловск вблизи поселка Бесколь. Водитель, 40-летний житель столицы, не пострадал, его спасла подушка безопасности. Машина получила серьезные повреждения, для ее эвакуации пришлось вызывать спецтехнику. Животное погибло на месте.

Подобные случаи происходят время от времени. Напоминаем водителям, что следует соблюдать скоростной режим, проявлять повышенную бдительность, особенно при движении ночью. Свет фар дезориентирует животных, их поведение может стать непредсказуемым. Особо внимательными нужно быть на участках автодорог, пролегающих вблизи лесных массивов. В СКО это, к примеру, трассы Челябинск-Новосибирск, вблизи сел Токуши, Асаново, Полудино, трасса Петропавловск-Жезказган вблизи с. Чириковка и другие, – сказал начальник батальона патрульной полиции ДП СКО Ерлан Мадиев.

В пресс-службе областного ДП дополнили, что текущем году в СКО уже было зарегистрировано два ДТП, связанных с наездом на диких животных. В обоих случаях на трассе перед близко идущим транспортом оказывались косули. Полицейские также напоминают, что не меньшую опасность для автомобилистов представляет бродячий скот.

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