В России у границы с Казахстаном обнаружили возбудителя бубонной чумы 

В Туве и на Алтае проходит вакцинация населения.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по республике Тува выявили распространение возбудителя чумы в природных очагах в Овюрском и Монгун-Тайгинском районах региона. Эпизоотия чумы также зарегистрирована в Бора-Шайском, Саглынском, Каргынском и Кара-Белдирском мезоочагах общей площадью 340,1 квадратного километра, сообщает zakon.kz со ссылкой на National Geographic Россия.

В Овюрском районе опасность выявлена на территории, где расположен поселок Хандагайты с населением более трех тысяч человек. Здесь в срочном порядке сотрудники эпидотряда провели барьерную дезинсекцию, обработав от переносчиков чумы четыре тысячи гектаров вокруг поселка.

Также возбудитель заболевания чумная палочка Yersinia pestis была найдена на плато Укок на территории граничащей с Тувой республики Алтай. Замдиректора Алтайской противочумной станции Александр Мищенко сообщил, что это случилось впервые за 60 лет.

В последние годы наблюдается интенсивное расширение эпизоотической территории. Особенно тревожным моментом является выявление чумной эпизоотии в июле текущего года на плато Укок в Кош-Агачском районе, впервые, за более чем 60-летний период наблюдения (с 1958 года). Плато Укок посещает большое количество туристов. Территория плато используется для зимнего выпаса скота животноводами села Джазатор, — Александр Мищенко.

Эпизоотией называют широкое распространение инфекционной болезни среди одного или многих видов животных на значительной территории, значительно превышающее уровень заболеваемости, обычно регистрируемый на данной территории. Иными словами, это эпидемия у животных.

Заражение людей возможно в первую очередь при разделке сурков, в случае браконьерской охоты на них или через укусы зараженных блох и клещей, остающихся в норах грызунов после гибели от чумы их хозяев.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол распорядился провести иммунизацию 14 тысяч человек, живущих недалеко от источника инфекции. В Республике Алтай вакцинировано 18 090 человек. Также было вакцинировано все местное поголовье верблюдов из 320 животных. Предупреждения отправлены в местные отели и кемпинги.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что вероятность распространения чумы среди населения в России минимальна.

Вероятность массового распространения чумы невелика, это практически невозможно. В настоящее время есть лечение против этой болезни. Очаги возникновения чумы были и будут, от этого никуда не деться, но врачи всегда своевременно на них реагируют: изолируют и лечат больных, обрабатывают зараженные территории, — Алексей Аграновский.

Ранее в соседней Монголии было зарегистрировано несколько случаев заражения бубонной чумой, 14 июля сообщалось о смерти 15-летнего подростка из аймака (провинции) Говь-Алтай на юго-западе страны. По данным монгольским властей, за несколько дней до этого молодой человек вместе с друзьями съел блюдо из мяса сурка.

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