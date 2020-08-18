Мамин: Необходимо обеспечить занятость граждан

Акиматам необходимо активизировать работу по реализации программ - премьер-министр.

На селекторном заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации мер по поддержке занятости, сообщает zakon.kz.

С докладами выступили министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов, акимы Восточно-Казахстанской области Д. Ахметов, Жамбылской области – Б. Сапарбаев, города Шымкент – М. Айтенов, Северо-Казахстанской области – К. Аксакалов, Западно-Казахстанской области – Г. Искалиев.

В т.г. в рамках Государственной программы "Еңбек", Дорожной карты занятости и других отраслевых программ мерами занятости охвачены 743 тыс. чел. До конца года данный показатель достигнет 1 млн 220 тыс. чел.

По поручению Главы государства в рамках Дорожной карты занятости оптимизирован перечень инфраструктурных проектов с акцентом на создание постоянных рабочих мест и улучшение социальной инфраструктуры регионов. После завершения этих проектов (6702 проектов) будет дополнительно создано более 100 тыс. постоянных рабочих мест в смежных отраслях. Премьер-Министр отметил высокую динамику реализации мер поддержки занятости в г. Шымкент, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

Средние показатели наблюдаются в Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Мангистауской, Алматинской, Павлодарской, Атырауской областях, городах Нур-Султан и Алматы.

В то же время по отдельным показателям отстают два региона: Кызылординская область – по выдаче государственных грантов 47,5%, общественной работе – 50,1%, освоению выделенных средств на проекты – 56,2% и созданию рабочих мест – 44,4%. Западно-Казахстанская область – по микрокредитованию – лишь 28,6%, молодежной практике – 37,7%, освоению выделенных средств на проекты – 58,9% и созданию постоянных рабочих мест – 25,8%.

До конца года осталось лишь четыре месяца. Акиматам необходимо активизировать работу по реализации программ. В текущих условиях первостепенная задача – это обеспечить занятость граждан. Необходимые ресурсы выделены, все инструменты есть, нельзя допустить возникновения дисбалансов на рынке труда, — сказал Мамин.

Глава Правительства поручил обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных в государственных программах, а также принять меры по оптимизации бизнес-процессов Электронной биржи труда, развитию проактивного охвата мерами занятости и усилению мониторинга их реализации. Акиматам поручено сформировать профайл каждого безработного лица и проводить с ним адресную работу по содействию занятости.

Необходимо обеспечить достижение запланированных индикаторов занятости и уделить особое внимание на создание постоянных рабочих мест. Министерствам национальной экономики, сельского хозяйства совместно с НПП "Атамекен" и акиматами дано поручение активизировать работу по развитию и поддержке бизнес-инициатив.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!