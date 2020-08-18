Столичные партийцы готовы к проведению праймериз – Алтай Кульгинов

Всего в столице на праймериз свои голоса отдадут более 42 тысяч партийцев.

Председатель столичного филиала партии Nur Otan, аким столицы Алтай Кульгинов рассказал о том, как в столице стартовал внутрипартийный отбор – праймериз, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день более 40 горожан подали заявку на регистрацию для участия в праймериз, из которых 9 женщин и 20 молодых людей до 35 лет, передает официальный сайт акимата города.

Впервые в политической истории нашей страны праймериз пройдут в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов. На расширенном заседании политсовета Nur Otan в 2019 году был дан старт программе перезагрузки партии "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем", инициированной Первым Президентом – Елбасы. Одно из приоритетных направлений – сплочение "ядерного электората": здесь была поставлена приоритетная задача – объединить наиболее активных и авторитетных членов общества, которые будут идти в авангарде инициатив и начинаний, необходимых горожанам и городу. Именно открытый внутрипартийный отбор – "праймериз" придаст импульс реализации важных задач. Праймериз, как отметил Нурсултан Абишевич, своего рода социальный лифт, это возможность для каждого жителя внести свою лепту, свое видение в развитие города, страны. В ходе праймериз, который стартовал 17 августа и завершится 3 октября 2020 года, будут сформированы партийные списки на предстоящие выборы в Мажилис Парламента РК или маслихаты. Партийцы во всех регионах страны самостоятельно определят наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественного доверия и поддержкой, – сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Всего в столице на праймериз свои голоса отдадут более 42 тысяч партийцев. Само голосование 1–2 октября пройдет в онлайн-режиме. Для партийцев, кто по тем или иным причинам не сможет отдать свой голос онлайн, свои двери 3 октября распахнут 39 избирательных участков. Каждый из них будет оборудован системой видеонаблюдения, обеспечен компьютерной техникой и прочими необходимыми атрибутами для прозрачности выборов.

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