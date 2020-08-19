Родители должны сообщать о поборах в школах

Необходимо полностью искоренить поборы в школах.

Антикоррупционное ведомство призывает родителей и администрацию школ к искоренению практики взяток и поборов в школах. Многие поборы в школах остаются латентными, люди не заявляют об этом, сообщает zakon.kz.

В случае выявления фактов поборов и несоблюдении прозрачности деятельности будут приняты соответствующие меры.

Необходимо полностью искоренить поборы в школах. Доводим до сведения родителей о возможности просматривать бюджет школы посредством проекта Интерактивная карта открытых бюджетов – сообщать о недочетах и нарушениях. Интерактивная карта открытых бюджетов publicbudget.kz -уникальный проект Агентства, в рамках которого каждый может следить за бюджетом той или иной школы. Данная работа находится на постоянном контроле нашего ведомства, - отметил первый заместитель руководителя Антикорслужбы Алматы Данияр Таумурат.

Кроме того, проводится мониторинг в системе образования в рамках эпидемиологической ситуации. Главное внимание было уделено наличию проблемных вопросов, возникающих в процессе осуществления дистанционного обучения.

Создана комиссия по распределению компьютеров и ноутбуков, в которую включены Департамент по противодействию коррупции по г.Алматы, руководители "Алматы – адалдык аланы", "Саналы урпак". Проводится соответствующее обучение учителей, идет подготовка нужного контента на интернет-платформах и телевидении, бумажные версии учебников будут сопровождаться электронными форматами, размещенными в открытом доступе, - отметили спикеры в ходе брифинга в Antikor ortalygy.

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