Еще 164 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции

Всего в стране выздоровели – 86 450 человек от COVID-19.

В Казахстане 164 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 16,

в городе Алматы - 25

в городе Шымкент - 5,,

в Акмолинской области - 5,

в Актюбинской области - 2,

в Атырауской области - 4,

в Восточно-Казахстанской области - 10,

в Жамбылской области - 12,

в Западно-Казахстанской области - 13,

в Карагандинской области - 16,

в Костанайской области - 6,

в Павлодарской области -5,

в Северо-Казахстанской области - 39,

в Туркестанской области - 6.

Всего в стране выздоровели – 86 450 человек от COVID-19.

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