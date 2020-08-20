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Еще 164 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции

Всего в стране выздоровели – 86 450 человек от COVID-19.

Фото : aqmolanews20 августа 2020, 08:16

В Казахстане 164 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 16,
в городе Алматы - 25
в городе Шымкент - 5,,
в Акмолинской области - 5,
в Актюбинской области - 2,
в Атырауской области - 4,
в Восточно-Казахстанской области - 10,
в Жамбылской области - 12,
в Западно-Казахстанской области - 13,
в Карагандинской области - 16,
в Костанайской области - 6,
в Павлодарской области -5,
в Северо-Казахстанской области - 39,
в Туркестанской области - 6.

Всего в стране выздоровели – 86 450 человек от COVID-19.


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