Еще 164 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции
Всего в стране выздоровели – 86 450 человек от COVID-19.
Фото : aqmolanews20 августа 2020, 08:16
В Казахстане 164 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 16,
в городе Алматы - 25
в городе Шымкент - 5,,
в Акмолинской области - 5,
в Актюбинской области - 2,
в Атырауской области - 4,
в Восточно-Казахстанской области - 10,
в Жамбылской области - 12,
в Западно-Казахстанской области - 13,
в Карагандинской области - 16,
в Костанайской области - 6,
в Павлодарской области -5,
в Северо-Казахстанской области - 39,
в Туркестанской области - 6.
Всего в стране выздоровели – 86 450 человек от COVID-19.
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