Массовый обыск машин на трассе: полицейские Нур-Султана искали убийцу

Задержанный, 29-летний житель Восточно-Казахстанской области, вину в совершении преступления признал полностью.

Столичными полицейскими по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве мужчина, передает zakon.kz.

20 августа около 21.00 часов на канал 102 поступило сообщение о том, что в салоне авто в районе микрорайона Коктал-1 обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Незамедлительно во все подразделения полиции города направлены ориентировки и фотография подозреваемого в преступлении. В столице был объявлен план "Перехват", - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

На Карагандинской трассе патрульные полицейские совместно с оперативниками задержали подозреваемого. Он находился в салоне такси. Машину остановили прямо посреди дороги в потоке машин.

Чтобы задержать преступника, полицейским пришлось остановить транспортный поток и обыскивать каждую машину. При осмотре у него обнаружен складной нож, которым он нанес ножевые ранения убитому. Выяснилось, что в ходе конфликта между мужчинами задержанный нанес множественные ножевые ранения потерпевшему в область живота и сердца. Задержанный, 29-летний житель Восточно-Казахстанской области, вину в совершении преступления признал полностью. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (убийство). В настоящее время задержанный находится в Изоляторе временного содержания, - сказано в сообщении полиции.

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