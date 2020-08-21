Руководство областного филиала "КазАвтоЖол" подозревают в хищении 13 млн тенге
Деньги, как отметили на брифинге, были выделены на капитальный ремонт по благоустройству пункта пропуска "Сырым".
Фото : zakon.kz21 августа 2020, 18:28
Руководство областного филиала "КазАвтоЖол" подозревают в хищении 13 млн тенге, сообщил следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.
Департаментом Антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководства областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" по факту хищения бюджетных средств в особо крупных размерах по статье 189 часть 4 , пунк 2 Уголовного кодекса РК, — сообщил Бигайдаров.
По его словам, указанные лица в группе лиц по предварительному сговору с подрядной организацией и другими лицами, в период 2017-2019 годов совершили хищение бюджетных средств в сумме более 13 млн тенге.
Денежные средства были выделены на капитальный ремонт по благоустройству пункта пропуска "Сырым" на Казахстанско-Российской границе участка автомобильных дорог республиканского значения, — заключил следователь.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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