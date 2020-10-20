В Павлодаре переделали асфальт, уложенный на листву

Кроме того, наложен административный штраф на общую сумму более 500 тыс. тенге.

В Павлодаре подрядчик, уложивший асфальт на листву, демонтировал его и заменил на новое покрытие, передает zakon.kz.

19 октября ТОО "Бонус строй" проведено переустройство тротуара во дворе дома по адресу ул. Естая, 142. Произведен демонтаж ранее уложенного асфальтобетонного полотна, очищено щебеночное основание, уложен новый асфальт, - сообщается в официальном Instagram-аккаунте акимата Павлодара.

Как отмечается, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта" проведено обследование объектов, где ранее проводилось благоустройство подрядной организацией ТОО "Бонус строй".

По итогам обследования подрядчику выдано предписание устранить нарушение благоустройства после проведения ремонтных работ и провести соответствующие работы по вывозу строительного мусора. Кроме того, наложен административный штраф на общую сумму более 500, 0 тыс. тенге, - отметили в акимате.

Ранее пользователи соцсетей возмущались тем, что новый асфальт был постелен прямо на листву.

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