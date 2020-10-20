Назван регион, лидирующий по смертям от коронавируса за неделю
В Восточно-Казахстанской области умерли 13 человек.
Фото : Минздрав РК20 октября 2020, 13:23
В Минздраве озвучили статистику по смертям от коронавируса с 12 по 18 октября, передает zakon.kz.
Зарегистрированы 28 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане.
Из них:
город Нур-Султан - 1
город Алматы - 4
город Шымкент - 1
Западно-Казахстанская область - 3
Восточно-Казахстанская область - 13
Северо-Казахстанская область - 1
Костанайская область - 1
Атырауская область - 2
Мангистауская область - 1
Карагандинская область - 1
Итого по Казахстану всего зарегистрированы 1 796 случаев с летальным исходом.
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