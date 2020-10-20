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Назван регион, лидирующий по смертям от коронавируса за неделю

В Восточно-Казахстанской области умерли 13 человек.

Фото : Минздрав РК20 октября 2020, 13:23

В Минздраве озвучили статистику по смертям от коронавируса с 12 по 18 октября, передает zakon.kz.

Зарегистрированы 28 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане.

Из них:

город Нур-Султан - 1
город Алматы - 4
город Шымкент - 1
Западно-Казахстанская область - 3
Восточно-Казахстанская область - 13
Северо-Казахстанская область - 1
Костанайская область - 1
Атырауская область - 2
Мангистауская область - 1
Карагандинская область - 1

Итого по Казахстану всего зарегистрированы 1 796 случаев с летальным исходом.


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