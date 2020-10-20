Назван регион, лидирующий по смертям от коронавируса за неделю

В Восточно-Казахстанской области умерли 13 человек.

В Минздраве озвучили статистику по смертям от коронавируса с 12 по 18 октября, передает zakon.kz.

Зарегистрированы 28 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане.

Из них:

город Нур-Султан - 1

город Алматы - 4

город Шымкент - 1

Западно-Казахстанская область - 3

Восточно-Казахстанская область - 13

Северо-Казахстанская область - 1

Костанайская область - 1

Атырауская область - 2

Мангистауская область - 1

Карагандинская область - 1

Итого по Казахстану всего зарегистрированы 1 796 случаев с летальным исходом.

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