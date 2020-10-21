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Еще 156 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 105 301 человек от COVID-19.

Фото : zakon.kz.21 октября 2020, 08:23

В Казахстане 156 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 4,
в городе Алматы - 7,
в Акмолинской области - 3,
в Актюбинской области - 2,
в Атырауской области - 32,
в Карагандинской области - 4,
в Костанайской области - 56,
в Кызылординской области - 1,
в Мангистауской области - 22,
в Павлодарской области - 9,
в Северо-Казахстанской области - 14,
в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровели – 105 301 человек от COVID-19.


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