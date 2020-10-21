Еще 156 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 105 301 человек от COVID-19.

В Казахстане 156 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 4,

в городе Алматы - 7,

в Акмолинской области - 3,

в Актюбинской области - 2,

в Атырауской области - 32,

в Карагандинской области - 4,

в Костанайской области - 56,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 22,

в Павлодарской области - 9,

в Северо-Казахстанской области - 14,

в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровели – 105 301 человек от COVID-19.

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