Выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса начнется 10 ноября

Кандидат в депутаты должен иметь гражданство Республики Казахстан, проживать на территории страны последние 10 лет, возраст - не моложе 25 лет.

Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам, передает корреспондент zakon.kz.

Этап выдвижения кандидатов начинается за два месяца и заканчивается в 18:00 часов по местному времени за 40 дней до дня голосования. То есть с 10 ноября 2020 года до 18:00 30 ноября текущего года, - сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Константин Петров.

Кандидат в депутаты Мажилиса должен иметь гражданство Республики Казахстан, проживать на территории страны последние 10 лет, возраст - не моложе 25 лет.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 4 Конституционного закона не может быть кандидатом в депутаты Парламента РК лицо, признанное судом недееспособным, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законном порядке, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом, - отметил он.

По его словам, право выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса, избираемых по партийным спискам, принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке. Политические партии не в праве включать в партийные списки лиц, не являющихся членами этой политической партии.

Партийный список представляются в ЦИК представителем политической партии одновременно с выпиской из протокола Высшего органа политической партии о выдвижении партийного списка. Полномочия представителя политической партии должны быть подтверждены соответствующими документами. Политическая партия при утверждении партийных списков включает в них женщин и лиц, не доставших 29-летнего возраста, в количестве не менее 30% от общего числа включенных в него лиц, - добавил Петров.

Сроки проведения регистрации определены пунктом 8 статьи 89 Конституционного закона, согласно которому регистрация партийных списков начинается за два месяца и заканчивается в 18:00 часов по местному времени за один месяц до выборов. То есть этап регистрации кандидатов продлится с 10 ноября до 18:00 10 декабря текущего года.

Избирательный взнос не уплачивается политическими партиями, получившими на предыдущих выборах депутатов Мажилиса Парламента 7 и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании. По результатам выборов 2016 года три партии набрали более 7% - это политическая партия Nur Otan, ДПК "Ак жол" и КПНК. Эти три партии освобождаются от уплаты взноса. Взнос будет равен 637 500 тенге за каждое лицо, включаемое в партийный список, - пояснил заместитель председателя ЦИК.

Этап предвыборной агитации в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Конституционного закона начинается с момента окончания срока регистрации партийных списков и заканчивается в 00.00 часов предшествующего дня выборов, то есть с 10 декабря после 18.00 часов до 00 часов 9 января включительно.

Голосование будет проводиться на избирательных участках в день выборов с 7.00 часов до 20.00 часов местного времени. Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на избирательном участке комиссиями начинается по окончании голосования в 20:00 часов по местному времени.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!